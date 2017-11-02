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Карабахский конфликт 02.11.2017 13:15

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречи с посредниками по Карабаху 16 ноября в Москве – Мамедъяров

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян проведут 16 ноября в Москве встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Глава МИД Азербайджана и Армении 16 ноября в Москве проведут встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в четверг.

Ранее Э.Мамедъяров заявил, что встреча глав МИД Азербайджана и Армения с сопредседателями МГ ОБСЕ будет носить раздельный характер. Целью встреч является интенсифицировать переговорный процесс в рамках поручений президентов Азербайджана и Армении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]