Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречи с посредниками по Карабаху 16 ноября в Москве – Мамедъяров

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян проведут 16 ноября в Москве встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Глава МИД Азербайджана и Армении 16 ноября в Москве проведут встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в четверг.

Ранее Э.Мамедъяров заявил, что встреча глав МИД Азербайджана и Армения с сопредседателями МГ ОБСЕ будет носить раздельный характер. Целью встреч является интенсифицировать переговорный процесс в рамках поручений президентов Азербайджана и Армении.

Р.Бабаев