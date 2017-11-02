Словарь Collins выбрал одно из любимых выражений Трампа словосочетанием 2017 года

Один из ведущих словарей английского языка британский Collins English Dictionary объявил в четверг словосочетание 2017 года, им стало выражение "фейковые новости" (англ.: fake news).
С 2016 года частота использования этого словосочетания выросла на 365%.
Словосочетание, которое Collins обозначает как "ложная, часто сенсационная информация, распространяемая под видом новостных сообщений" войдет в следующую печатную версию словаря.
Выражение "фейковые новости" часто использует президент США Дональд Трамп, в частности в отношении американских СМИ и их сообщений о якобы вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.
В короткий список словаря также вошел термин "единорог" (англ.: unicorn), который обозначает как сказочное животное, так и недавно запущенный стартап, рыночная стоимость которого превышает $1 млрд.
Также эксперты Collins отметили словосочетание "эхо-камера" (англ.: echo chamber) - атмосфера, в частности в соцсетях, при которой любое выраженное мнение получит одобрение, потому что его услышат или прочтут только люди с таким же мнением.
В шорт-лист самых важных выражений года попали такие слова и словосочетания, как спиннер (англ.: fidget spinner), антифа (с англ.: antifa), корбинмания (с англ.: Corbynmania, ярое увлечение лидером Лейбористской партии Джереми Корбином) и некоторое другие слова и выражения.
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