Мамедъяров сообщил, что обсудил с Лавровым вопрос организации трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и РФ

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что обсуждал с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос организации трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и РФ.

"Вчера мы с Сергеем Лавровым в Тегеране обсудили этот вопрос", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в четверг в Баку.

По его словам, 16 ноября в Москве состоятся встречи глав МИД Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, на которых будут обсуждаться ход переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Поэтому с российским министром обсуждалась возможность проведения трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении", - отметил он, добавив, что пока точно не ясно состоится ли такая встреча.

Р.Бабаев