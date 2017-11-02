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СНГ 02.11.2017 13:41

Медведев начал двухдневный визит в Узбекистан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан, где встретится с руководством республики и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

В четверг Д.Медведев встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и проведет переговоры с премьером страны Абдуллой Ариповым. Кроме того, премьер министр РФ примет участие в возложении цветов к Монументу независимости и гуманизма.

В пятницу российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое также пройдет в столице Узбекистана.

Как сообщил ранее вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Сергей Приходько, по итогам визита планируется подписать серьезный пакет документов, в том числе по линии крупных российских компаний.

По словам С.Приходько, и на встрече с президентом Узбекистана, и в ходе межправительственных переговоров речь пойдет о таких темах как энергетика, перспективы сотрудничества в атомной отрасли и сельском хозяйстве, о гуманитарных связях и миграционной проблематике". "С учетом значительного количества мигрантов, которые к нам прибывают из Узбекистана, надо этот цивилизованный процесс поддержать. Рассчитываем на заинтересованное обсуждение", - добавил вице-премьер.

Он отметил, "отдельно будет обсуждаться проблематика военно-технического сотрудничества, где у нас появляются новые серьезные перспективы".

"Вступление в силу в мае этого года двустороннего Договора о развитии ВТС открыло широкие возможности для наращивания стратегического сотрудничества в интересах укрепления обороноспособности дружественного Узбекистана, что особенно актуально на фоне нарастающих новых угроз и вызовов", - подчеркнул С.Приходько.

Говоря о торгово-экономических связях с Узбекистаном, вице-премьер заявил, что "количественные показатели во взаимной торговле возросли, в том числе потому, что новое руководство страны в последние месяцы серьезно занялось экономическим реформами, пересмотрев отдельные позиции финансово-кредитной политики и, тем самым, повышая привлекательность и инвестиционный рейтинг Узбекистана, на что наш бизнес очень быстро реагирует".

По итогам января-августа 2017 г. РФ с долей в 18,5% узбекского внешнеторгового оборота вышла на первое место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана.

"Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру рынков, в текущем году двусторонняя торговля демонстрирует уверенный рост. За 8 месяцев товарооборот между двумя странами вырос на 21% и составил 2,1 млрд. долл. Особый прогресс отмечается в сельскохозяйственной отрасли, где для узбекской сельхозпродукции введен льготный таможенный режим "Зеленый коридор", - сказал С.Приходько.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, УЗБЕКИСТАН, ВИЗИТ


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