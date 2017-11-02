SEC ополчилась на знаменитостей, рекламирующих IPO и ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обеспокоена тем, что различные знаменитости все чаще высказываются в поддержку тех или иных сделок по размещению акций (IPO) или токенов (ICO) и могут тем самым вводить в заблуждение розничных инвесторов - обычных американцев без специальных знаний и навыков.

В среду SEC неожиданно обнародовала крайне жестко сформулированное предупреждение, рекомендовав "звездам" воздержаться от подобных высказываний. Члены комиссии подчеркнули, что одобрение IPO или ICO знаменитостями может быть противозаконным, если компании не раскрывают информацию о вознаграждении за такие заявления.

"Знаменитости, которые поддерживают инвестиционные размещения, зачастую не обладают достаточными экспертными знаниями, чтобы удостовериться, что инвестиции являются надлежащими и соответствуют федеральному законодательству о ценных бумагах", - говорится в сообщении SEC.

"Если вы полагаетесь на какое-то конкретное заявление или рекомендацию (знаменитостей - ИФ), узнайте больше об отношениях между таким популяризатором и компанией и задумайтесь, действительно ли рекомендация является независимой, или это платная реклама", - советует SEC будущим инвесторам.

Помимо ICO, волна которых в этом году захлестнула американский рынок, актеров, телеведущих, известных спортсменов часто привлекают для продвижения так называемых "мини-IPO" - размещения акций на сумму до $50 млн без раскрытия больших объемов сведений о компании.

SEC настаивает на том, что любое лицо, призывающее покупать акции или токены, "должно сообщить о характере, объеме и сумме компенсации, полученной в обмен на содействие размещению". Уклонение от исполнения такой обязанности является нарушением законодательства о ценных бумагах.

В документах SEC не называются конкретные имена. Как отмечают американские СМИ, в поддержку определенных ICO и IPO выступали Пэрис Хилтон и Эштон Кутчер, Флойд Мейвезер и DJ Khaled.