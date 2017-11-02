SEC ополчилась на знаменитостей, рекламирующих IPO и ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обеспокоена тем, что различные знаменитости все чаще высказываются в поддержку тех или иных сделок по размещению акций (IPO) или токенов (ICO) и могут тем самым вводить в заблуждение розничных инвесторов - обычных американцев без специальных знаний и навыков.
В среду SEC неожиданно обнародовала крайне жестко сформулированное предупреждение, рекомендовав "звездам" воздержаться от подобных высказываний. Члены комиссии подчеркнули, что одобрение IPO или ICO знаменитостями может быть противозаконным, если компании не раскрывают информацию о вознаграждении за такие заявления.
"Знаменитости, которые поддерживают инвестиционные размещения, зачастую не обладают достаточными экспертными знаниями, чтобы удостовериться, что инвестиции являются надлежащими и соответствуют федеральному законодательству о ценных бумагах", - говорится в сообщении SEC.
"Если вы полагаетесь на какое-то конкретное заявление или рекомендацию (знаменитостей - ИФ), узнайте больше об отношениях между таким популяризатором и компанией и задумайтесь, действительно ли рекомендация является независимой, или это платная реклама", - советует SEC будущим инвесторам.
Помимо ICO, волна которых в этом году захлестнула американский рынок, актеров, телеведущих, известных спортсменов часто привлекают для продвижения так называемых "мини-IPO" - размещения акций на сумму до $50 млн без раскрытия больших объемов сведений о компании.
SEC настаивает на том, что любое лицо, призывающее покупать акции или токены, "должно сообщить о характере, объеме и сумме компенсации, полученной в обмен на содействие размещению". Уклонение от исполнения такой обязанности является нарушением законодательства о ценных бумагах.
В документах SEC не называются конкретные имена. Как отмечают американские СМИ, в поддержку определенных ICO и IPO выступали Пэрис Хилтон и Эштон Кутчер, Флойд Мейвезер и DJ Khaled.
Баку готов наладить экономическое сотрудничество с Ереваном после вывода армянских военных из оккупированных территорий – глава МИД Азербайджана
Мамедъяров сообщил, что обсудил с Лавровым вопрос организации трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и РФ
Баку и Подгорица должны развивать экономическое сотрудничество – глава МИД Азербайджана
Белоруссия может угодить в ловушку низкого роста, если не будет реформировать экономику - Всемирный банк
Манат и доллар сохранили позиции на аукционе в четверг
Фалих: Саудовская Аравия ожидает продления решений по сокращению запасов нефти
Азербайджан рассчитывает на увеличение потока туристов из Черногории - Алиев
Словарь Collins выбрал одно из любимых выражений Трампа словосочетанием 2017 года
В Азербайджане убит криминальный авторитет, сбежавший во время этапирования поездом в Баку - Генпрокуратура
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В РИКЦ в Баку прошел вечер, посвящённый Льву Гумилеву
AccessBank открыл новый филиал «Сабирабад»
В Баку состоялся литературно-музыкальный праздник, посвященный творчеству Александра Пушкина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»