Экс-члены правительства и парламента Каталонии дали показания в суде

Бывшие члены правительства и парламента Каталонии в четверг утром предстали перед судами в Мадриде для дачи показаний в рамках расследования попыток добиться независимости Каталонии, сообщает агентство ЭФЭ.

В Национальную судебную коллегию прибыли девять из 14 руководителей женералитата (исполнительной власти) Каталонии. Первым из них в здание суда вошел бывший замглавы женералитата Ориол Жункерас.

На слушания не явился бывший глава каталонской исполнительной власти Карлес Пучдемон и несколько соратников, остающихся с ним в Бельгии.

Кроме того, слушания по другому иску, также связанному с попыткой каталонских властей добиться независимости, прошли и в верховном суде Испании. На них были вызваны экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и еще пять бывших депутатов. Все они прибыли в суд и дали показания, отмечает агентство.

Фигуранты дела обвиняются, в частности, в мятеже и растрате бюджетных средств.