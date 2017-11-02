Белоруссия может угодить в ловушку низкого роста, если не будет реформировать экономику - Всемирный банк

Белоруссия может попасть в ловушку медленного роста, если не будет проводить структурные реформы экономики, считает региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен.
"Масса экономических сложностей была у Беларуси в последние годы. Очень приятно, что во время этих испытаний правительство стало обращать внимание на структурные изменения экономики и был принят ряд мер по адаптации к ситуации", - сказала С.Кахконен, выступая на "Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме - 2017" (KEF-2017).
По ее словам, предпринятые Белоруссией меры помогли вернуть экономику на уровень умеренного роста. "Но этих мер оказалось недостаточно. Сегодня мы обсуждаем будущее Беларуси, и необходимо, чтобы страна продолжала реформы, и шел поиск путей перемен", - подчеркнула она.
Как отметила представитель ВБ, если структурные реформы не будут проводиться в республике, то это лишь усугубит слабости белорусской модели экономики. "По нашим расчетам, экономика Беларуси может прирастать по 2% в год. Но так она попадет в ловушку низкого роста. Потому что 2% это слишком мало для того, чтобы правительство смогло достичь установленных целей развития страны", - сказала С.Кахконен.
Тем более, продолжила она, что в настоящее время изменились драйверы роста экономики. "Цены на сырье уменьшились, обороты торговли замедлились и есть определенные неясности в мировой экономике. Как результат стало сложнее работать в этих новых условиях. Данные факторы вряд ли изменятся, если не предпринять определенных усилий", - добавила С.Кахконен.
"Дальше двигаться вперед, как раньше, не получится. Необходимо повышать жизненные стандарты белорусского населения за счет реформ. Я думаю, что народ Беларуси этого заслужил", - заметила представитель ВБ.
При этом она подчеркнула, что потенциал Белоруссии огромен. "Здесь живут очень образованные люди, развита инфраструктура, замечательное географическое положение. У Беларуси есть все возможности стать очень развитой, процветающей страной в Европе, если, конечно, правильно использовать имеющуюся возможности", - заявила региональный директор.
"Какие для этого нужны условия? Мы видим, что есть необходимость трех основных трансформаций. Они нужны для того, чтобы процветал и развивался в полной мере частный сектор, который должен стать одним из драйверов роста", - сказала С.Кахконен.
По ее словам, во-первых, необходимо улучшение конкурентной среды за счет усиления действия рыночных механизмов. В частности, необходимо принятие мер для реструктуризации государственных компаний, чтобы они стали конкурентоспособны и в Белоруссии, и за рубежом.
Во-вторых, продолжила она, необходимо усилить меры защиты прав собственников и инвесторов. "Инвесторы не будут приезжать, если не будет гарантий. Это касается любой страны", - заметила С.Кахконен.
"И третье - это социальная инклюзия и гарантия социальной вовлеченности. Во время экономической трансформации нужно защищать людей, и нынешняя система регулирования безработицы будет недостаточна в новых условиях трансформации", - сказала она.
"Мы уверены во Всемирном банке, что Беларусь в состоянии справиться с этим проблемами и справиться с успехом. Готовы оказывать содействие и поддержку правительству Беларуси", - добавила представитель ВБ.
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