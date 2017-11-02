Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9821 RUR   0.0292 GBR   2.2583 TRY   0.4472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.15 Brent   60.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 13° Завтра 12° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 12° 18°

Финансы 02.11.2017 13:44

Белоруссия может угодить в ловушку низкого роста, если не будет реформировать экономику - Всемирный банк

Белоруссия может попасть в ловушку медленного роста, если не будет проводить структурные реформы экономики, считает региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен.

"Масса экономических сложностей была у Беларуси в последние годы. Очень приятно, что во время этих испытаний правительство стало обращать внимание на структурные изменения экономики и был принят ряд мер по адаптации к ситуации", - сказала С.Кахконен, выступая на "Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме - 2017" (KEF-2017).

По ее словам, предпринятые Белоруссией меры помогли вернуть экономику на уровень умеренного роста. "Но этих мер оказалось недостаточно. Сегодня мы обсуждаем будущее Беларуси, и необходимо, чтобы страна продолжала реформы, и шел поиск путей перемен", - подчеркнула она.

Как отметила представитель ВБ, если структурные реформы не будут проводиться в республике, то это лишь усугубит слабости белорусской модели экономики. "По нашим расчетам, экономика Беларуси может прирастать по 2% в год. Но так она попадет в ловушку низкого роста. Потому что 2% это слишком мало для того, чтобы правительство смогло достичь установленных целей развития страны", - сказала С.Кахконен.

Тем более, продолжила она, что в настоящее время изменились драйверы роста экономики. "Цены на сырье уменьшились, обороты торговли замедлились и есть определенные неясности в мировой экономике. Как результат стало сложнее работать в этих новых условиях. Данные факторы вряд ли изменятся, если не предпринять определенных усилий", - добавила С.Кахконен.

"Дальше двигаться вперед, как раньше, не получится. Необходимо повышать жизненные стандарты белорусского населения за счет реформ. Я думаю, что народ Беларуси этого заслужил", - заметила представитель ВБ.

При этом она подчеркнула, что потенциал Белоруссии огромен. "Здесь живут очень образованные люди, развита инфраструктура, замечательное географическое положение. У Беларуси есть все возможности стать очень развитой, процветающей страной в Европе, если, конечно, правильно использовать имеющуюся возможности", - заявила региональный директор.

"Какие для этого нужны условия? Мы видим, что есть необходимость трех основных трансформаций. Они нужны для того, чтобы процветал и развивался в полной мере частный сектор, который должен стать одним из драйверов роста", - сказала С.Кахконен.

По ее словам, во-первых, необходимо улучшение конкурентной среды за счет усиления действия рыночных механизмов. В частности, необходимо принятие мер для реструктуризации государственных компаний, чтобы они стали конкурентоспособны и в Белоруссии, и за рубежом.

Во-вторых, продолжила она, необходимо усилить меры защиты прав собственников и инвесторов. "Инвесторы не будут приезжать, если не будет гарантий. Это касается любой страны", - заметила С.Кахконен.

"И третье - это социальная инклюзия и гарантия социальной вовлеченности. Во время экономической трансформации нужно защищать людей, и нынешняя система регулирования безработицы будет недостаточна в новых условиях трансформации", - сказала она.

"Мы уверены во Всемирном банке, что Беларусь в состоянии справиться с этим проблемами и справиться с успехом. Готовы оказывать содействие и поддержку правительству Беларуси", - добавила представитель ВБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЭКОНОМИКА, РЕФОРМЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Лукашенко надеется, что высокий уровень политических отношений с Пекином подтянет экономику Белоруссии до темпов роста в Китае Снятие Западом санкций пока не принесло выгод Белоруссии - Лукашенко Эрдоган надеется увеличить товарооборот с Белоруссией до $1 млрд Лукашенко оценивает в $3 млрд потери экономики Белоруссии из-за проблем у России Лукашенко связывает проблемы в экономике Белоруссии с санкциями Запада против России Лукашенко заявляет, что ситуация в экономике Белоруссии улучшилась

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]