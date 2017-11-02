Баку готов наладить экономическое сотрудничество с Ереваном после вывода армянских военных из оккупированных территорий – глава МИД Азербайджана

Армения может использовать железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК) только после урегулирования нагорно-карабахского конфликта и вывода своих войск с оккупированных азербайджанских территорий, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Если Армения хочет использовать железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, в том числе с целью отправки по ней грузов, то сначала необходимо урегулировать нагорно-карабахский конфликт и, в первую очередь, вывести войска с захваченных территорий и ликвидировать факт оккупации азербайджанских земель», - подчеркнул Э.Мамедъяров на совместной с главой МИД Черногории Срджаном Дармановичем пресс-конференции.

Э.Мамедъяров особо подчеркнул, что урегулирование армяно-азербайджанского конфликта позволит наладить экономическое сотрудничество с Арменией.

«Азербайджана никого не оккупировал и не проводил в отношение кого-либо политику агрессии. В случае урегулирования конфликта, можно наладить добрососедские отношения и экономическое сотрудничество с Арменией», - подчеркнул министр.

В Баку 30 октября состоялась церемония ввода в эксплуатацию ж/д БТК.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включал строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км - Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансировалось Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Р.Бабаев