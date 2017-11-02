Азербайджан рассчитывает на увеличение потока туристов из Черногории - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович обсудили в Баку вопросы сотрудничества в сферах энергетики и туризма, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев, принимая главу МИД Черногории, что между двумя странами подписан меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. Он подчеркнул, что сотрудничество в этом направлении успешно развивается.
Президент добавил, что Азербайджан и Черногория обладают хорошо развитой туристической инфраструктурой и есть необходимость в увеличении туристического потока в обоих направлениях.
Б.Рустамбеков
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