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Туризм 02.11.2017 14:17

Азербайджан рассчитывает на увеличение потока туристов из Черногории - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович обсудили в Баку вопросы сотрудничества в сферах энергетики и туризма, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев, принимая главу МИД Черногории, что между двумя странами подписан меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. Он подчеркнул, что сотрудничество в этом направлении успешно развивается.

Президент добавил, что Азербайджан и Черногория обладают хорошо развитой туристической инфраструктурой и есть необходимость в увеличении туристического потока в обоих направлениях.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЧЕРНОГОРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]