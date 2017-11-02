Премьер-министры РФ и Узбекистана обсуждают в Ташкенте вопросы двустороннего сотрудничества

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом в Ташкенте, провел встречу с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым, в ходе которой отметил важность подписания пакета документов, планируемых к принятию по итогам переговоров.
Он подчеркнул наличие контактов, которые развиваются по линии всех ведомств. "Самое главное, что это не просто контакты, не просто разговоры, они воплощаются в конкретные договоренности. Сегодня действительно будет подписан большой пакет документов", - сказал Д.Медведев.
Отметив хорошую погоду в столице Узбекистана, российский премьер поблагодарил А.Арипова за теплый прием.
"Спасибо за теплую встречу в прямом и переносном смысле этого слова! У нас действительно добрые и дружественные отношения между странами... В Ташкенте очень тепло, даже, наверное, теплее, чем должно быть сейчас, в ноябре месяце. Это, надеюсь, отражает тот дух, тот характер отношений, который складывается сейчас между двумя нашими государствами", - подчеркнул Д.Медведев.
А.Арипов, в свою очередь, поблагодарил за ту работу, которую делает российский премьер для развития отношений Узбекистана и России.
"Сотрудничество Российской Федерации и Узбекистана основано на взаимоуважении, доверии", - отметил узбекский премьер.
По его словам, прошедший визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию "открыл новую страницу отношений между Российской Федерацией и Узбекистаном".
"Думаю, что сегодняшняя встреча и те документы, которые мы сегодня собираемся в присутствии нас подписать, конечно же, будут служить тому, чтобы наши экономики и дальше развивались, и наше взаимовыгодное сотрудничество тоже дальше развивалось", - подчеркнул А.Арипов.
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