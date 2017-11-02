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СНГ 02.11.2017 17:03

Премьер-министры РФ и Узбекистана обсуждают в Ташкенте вопросы двустороннего сотрудничества

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом в Ташкенте, провел встречу с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым, в ходе которой отметил важность подписания пакета документов, планируемых к принятию по итогам переговоров.

Он подчеркнул наличие контактов, которые развиваются по линии всех ведомств. "Самое главное, что это не просто контакты, не просто разговоры, они воплощаются в конкретные договоренности. Сегодня действительно будет подписан большой пакет документов", - сказал Д.Медведев.

Отметив хорошую погоду в столице Узбекистана, российский премьер поблагодарил А.Арипова за теплый прием.

"Спасибо за теплую встречу в прямом и переносном смысле этого слова! У нас действительно добрые и дружественные отношения между странами... В Ташкенте очень тепло, даже, наверное, теплее, чем должно быть сейчас, в ноябре месяце. Это, надеюсь, отражает тот дух, тот характер отношений, который складывается сейчас между двумя нашими государствами", - подчеркнул Д.Медведев.

А.Арипов, в свою очередь, поблагодарил за ту работу, которую делает российский премьер для развития отношений Узбекистана и России.

"Сотрудничество Российской Федерации и Узбекистана основано на взаимоуважении, доверии", - отметил узбекский премьер.

По его словам, прошедший визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию "открыл новую страницу отношений между Российской Федерацией и Узбекистаном".

"Думаю, что сегодняшняя встреча и те документы, которые мы сегодня собираемся в присутствии нас подписать, конечно же, будут служить тому, чтобы наши экономики и дальше развивались, и наше взаимовыгодное сотрудничество тоже дальше развивалось", - подчеркнул А.Арипов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]