Один из знакомых исполнителя теракта в Нью-Йорке рассказал о его конфликтном характере

Знакомые иммигранта из Узбекистана Сайфулло Саипова, совершившего наезд на пешеходов в Нью-Йорке, разошлись во мнениях относительно его характера и поведения, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Некоторые из тех, кто знал С.Саипова лично, рассказали, что он любил спорить и конфликтовать, тогда как другие назвали его тихим и миролюбивым человеком.

Так, по словам иммигранта из Узбекистана Мирахмата Муминова, проживающего в штате Огайо и являющегося знакомым С.Саипова, его всегда удивляло желание С.Саипова спорить и пылко доказывать свою точку зрения, в особенности, по вопросам, связанным с политикой и ситуацией на Ближнем Востоке.

"Он никогда не с кем не соглашался. Он никогда не был доволен жизнью и вел себя агрессивно", - отметил М.Муминов, который так же, как и С.Саипов работал водителем.

Он добавил, что подозревал о радикальных взглядах своего знакомого, но никогда не слышал, чтобы С.Саипов говорил об "Исламском государстве" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка).

Между тем, сосед исполнителя теракта 23-летний Карлос Батиста, напротив, отозвался о С.Саипове как о миролюбивом человеке.

"Он всегда выступал в роли примирителя. Он всегда успокаивал и пытался урегулировать любую ситуацию", - сказал К.Батиста.

Агентство отмечает, что С.Саипов переехал в США в 2010 году. Спустя три года он женился на Нозиме Одиловой, после чего супружеская пара переехала из Огайо во Флориду. В июне этого года они переехали в Нью-Джерси.

Он долгое время работал водителем грузовых автомобилей и не раз нарушал правила дорожного движения. Несколько месяцев назад, его грузовик сломался, и ему пришлось искать новую работу. Тогда он устроился таксистом в Uber, где успешно прошел проверку для новых сотрудников относительно их прошлого.

Ранее С.Саипову предъявили обвинения в терроризме. В частности, федеральные прокуроры обвинили его в оказании материальной поддержки террористической организации, насилии и уничтожении автотранспортных средств.

В заявлении прокуратуры говорится, что С.Саипов отказался от права не свидетельствовать против самого себя и признал, что вдохновлялся пропагандой террористической группировки ИГ.

31 октября С.Саипов совершил умышленный наезд на велосипедистов в Нью-Йорке, после этого он был ранен и задержан полицией. Восемь человек погибли, более 10 пострадали. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.