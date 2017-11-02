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СНГ 02.11.2017 17:32

Теракт в Нью-Йорке свидетельствует, что бороться с терроризмом необходимо сообща, заявили в антитеррористической структуре ШОС

Защиты от терроризма нет нигде, решать эту проблему необходимо совместными усилиями, заявил директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Евгений Сысоев.

В своем выступлении на пятой научно-практической конференции РАТС ШОС "Борьба с терроризмом - сотрудничество без границ" директор исполкома организации Е.Сысоев остановился на произошедшем теракте в Нью-Йорке.

"Этот террористический акт, к сожалению, идет в контексте других таких терактов, которые, к сожалению, имеют место быть и в странах Западной Европы и вот за океаном. Эти процессы, они, как и природа терроризма, носят глобальный характер", - сказал Е.Сысоев.

По его мнению, события в Нью-Йорке лишний раз свидетельствуют о том, что бороться с этой угрозой надо только совместными усилиями. "И лидеры великих государств регулярно говорят о том, что ни одна самая мощная страна в одиночку с терроризмом бороться эффективно не может", - отметил Е.Сысоев.

Как сообщалось, во вторник в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов проехал несколько улиц, сбивая на своем пути людей, врезался в школьный автобус. По последним данным жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены.

В конференции РАТС ШОС "Борьба с терроризмом - сотрудничество без границ" 11-2 ноября проходившем в Ташкенте приняли участие представители спецслужб стран-участниц организации, государств-наблюдателей, ряда международных и региональных профильных организаций.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.

Исполком РАТС ШОС базируется в Ташкенте.

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Тэги: ШОС, США, ТЕРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]