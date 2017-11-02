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СНГ 02.11.2017 17:42

РФ и Узбекистан подписали соглашения в сфере мирного атома

Россия и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Документ был подписан между Академией наук Узбекистана и госкорпорацией "Росатом" в ходе визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в республику.

Кроме того, был подписан контракт между Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана и российским "ТВЭЛ" на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, АТОМ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]