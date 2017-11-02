РФ и Узбекистан подписали соглашения в сфере мирного атома

Россия и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Документ был подписан между Академией наук Узбекистана и госкорпорацией "Росатом" в ходе визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в республику.

Кроме того, был подписан контракт между Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана и российским "ТВЭЛ" на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ.