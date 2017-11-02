В Сеуле предупреждают о возможности новых ядерных и ракетных испытаний в КНДР

Разведывательная служба Южной Кореи считает, что КНДР, возможно, ведет подготовку к новым ракетным и ядерным испытаниям, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"КНДР проведет дополнительные ядерные испытания и продолжит продвигать развитие миниатюризированных ядерных боезарядов", - рассказали представители южнокорейской разведки, выступая в парламенте.

По данным разведки, в районе исследовательского ракетного центра в Пхеньяне зафиксировано "активное движение" транспорта. Кроме того, в южнокорейской разведке полагают, что один тоннель на полигоне Пунгери может "в любое время" быть использован для испытания ядерной бомбы. Кроме того, еще один тоннель сильно поврежден, и потому уйдет немало времени для его ремонта.

Также в ходе выступления в парламенте представители разведки заявили, что они выявили признаки того, что хакеры из КНДР пытаются взломать финансовые учреждения Южной Кореи.