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Дальнее зарубежье 02.11.2017 18:04

В Сеуле предупреждают о возможности новых ядерных и ракетных испытаний в КНДР

Разведывательная служба Южной Кореи считает, что КНДР, возможно, ведет подготовку к новым ракетным и ядерным испытаниям, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"КНДР проведет дополнительные ядерные испытания и продолжит продвигать развитие миниатюризированных ядерных боезарядов", - рассказали представители южнокорейской разведки, выступая в парламенте.

По данным разведки, в районе исследовательского ракетного центра в Пхеньяне зафиксировано "активное движение" транспорта. Кроме того, в южнокорейской разведке полагают, что один тоннель на полигоне Пунгери может "в любое время" быть использован для испытания ядерной бомбы. Кроме того, еще один тоннель сильно поврежден, и потому уйдет немало времени для его ремонта.

Также в ходе выступления в парламенте представители разведки заявили, что они выявили признаки того, что хакеры из КНДР пытаются взломать финансовые учреждения Южной Кореи.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]