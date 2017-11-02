Испанская прокуратура потребовала заключить под стражу несколько бывших членов каталонского правительства

Испанская прокуратура в четверг обратилась в Национальную судебную коллегию Испании с требованием заключить до суда под стражу восемь бывших членом правительства Каталонии, сообщает агентство ЭФЭ.
Речь идет о восьми из девяти бывших каталонских руководителей, которые в четверг предстали перед судом в Мадриде, отмечает ЭФЭ.
Еще одного бывшего члена правительства - Санти Вилу, в прокуратуре рекомендуют оставить на свободе под залог в 50 тыс. евро. В прокуратуре пояснили, что С.Вила сотрудничает со следствием и, кроме того, подал в отставку со своего пост до провозглашения парламентом Каталонии независимости.
В четверг в Верховном суде Испании прошли слушания по делу о попытке каталонских властей добиться независимости. На них прибыли экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и еще пять бывших депутатов.
Параллельно с этим в Национальную судебную коллегию для дачи показаний в рамках расследования попыток добиться независимости Каталонии прибыли девять из 14 руководителей женералитата Каталонии.
На слушания не явился бывший глава каталонской исполнительной власти Карлес Пучдемон и несколько соратников, остающихся с ним в Бельгии.
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