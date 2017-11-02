В США в 2018 году могут выдвинуть обвинения против официальных лиц из РФ по делу о кибератаке на Демпартию - СМИ

Минюст США выявил связь шести российских официальных лиц со взломом компьютеров Национального комитета Демократической партии США, сообщает в четверг газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По информации собеседников издания, прокуроры и сотрудники спецслужб собрали доказательства для выдвижения обвинений против российских официальных лиц и могут сделать это в 2018 году. По их данным, обсуждения по делу находятся на ранних этапах.

Пресс-секретари министерства юстиции США и ФБР не стали комментировать эти данные, отмечает газета.

Прокуроры и агенты ФБР совместно работают над расследованием в Вашингтоне, Питтсбурге, Сан-Франциско и Филадельфии. Расследование ведется уже около года, оно проходит отдельно от расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по предполагаемому вмешательству России в выборы в США в 2016 году.

В прошлом году WikiLeaks опубликовала тысячи электронных адресов и писем комитета Демократической партии, в том числе письма с личного аккаунта Джона Подесты, бывшего руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон).

Американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о российском вмешательстве в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты Конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".