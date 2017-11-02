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Дальнее зарубежье 02.11.2017 18:47

Бывший боевик повстанческой группировки по прозвищу Тимошенко примет участие президентской гонке в Колумбии

Бывший главарь леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) Родриго Лондоньо Эчеверри, также известный по кличке Тимошенко, поборется за пост президента Колумбии в следующем году, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

О его выдвижении в качестве кандидата на пост главы государства объявила партия "Альтернативные общественные революционные силы Колумбии", сформированная членами ныне распущенной группировки РВСК. Тем не менее, партия заявила, что сохранит за собой аббревиатуру ФАРК.

"Простые люди и те, кто мечтает об обновленной стране, получат своего кандидата", - заявил один из бывших лидеров повстанцев и член переговорной группы Иван Маркес.

По словам Имельды Дасы, выдвинутой "Альтернативными общественными революционными силами Колумбии" на пост вице-президента, основная идея партии заключается не в смене экономической модели Колумбии, но в улучшении.

"Мы хотим более инклюзивную модель. Более человечную модель", - заявила она.

Президентские выборы в Колумбии запланированы на 27 мая 2018 года.

Р.Лондоньо Эчеверри возглавил Революционные вооруженные силы Колумбии в 2011 году и являлся ключевой фигурой в мирном процессе, направленного на окончание самого продолжительного конфликта в истории Латинской Америки.

Конфликт между правительством Колумбии и повстанцами стал самым длительным в истории Западного полушария: противостояние властей и РВСК длилось более 52 лет. В итоге стороны пришли к соглашению в августе 2016 года после четырех лет переговоров. Сразу после этого лидер РВСК приказал своим бойцам сложить оружие и соблюдать режим прекращения огня. В сентябре свои подписи под соглашением поставили президент страны и Р.Лондоньо Эчеверри.

Считается, что прозвище "Тимошенко" он взял себе в честь советского маршала Семена Тимошенко. В молодости он изучал медицину в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, ныне РУДН.

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Тэги: КОЛУМБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТУРА


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