США по-прежнему настаивают на необходимости доработки соглашения по иранскому атому - МИД РФ

Вашингтон продолжает добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, заявил Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.
"Они сейчас говорят о том, что нужно доработать (СВПД)", - сказал М.Ульянов журналистам в четверг, отвечая на вопрос, какую позицию по СВПД в настоящее время транслируют Москве американские партнеры.
Российский дипломат отметил, что за доработку соглашения выступает также Израиль.
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