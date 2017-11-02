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Дальнее зарубежье 02.11.2017 18:58

США по-прежнему настаивают на необходимости доработки соглашения по иранскому атому - МИД РФ

Вашингтон продолжает добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, заявил Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

"Они сейчас говорят о том, что нужно доработать (СВПД)", - сказал М.Ульянов журналистам в четверг, отвечая на вопрос, какую позицию по СВПД в настоящее время транслируют Москве американские партнеры.

Российский дипломат отметил, что за доработку соглашения выступает также Израиль.

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Тэги: МИД, США, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]