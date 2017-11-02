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Карабахский конфликт 02.11.2017 17:14

ВС Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия азербайджанский населенный пункт – Минобороны

Армянские вооруженные силы обстреляли из крупнокалиберного оружия днем в четверг село Гаралар приграничного с Арменией Товузского района, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Армянские вооруженные силы обстреляли из крупнокалиберного оружия 2 ноября в 12:30 село Гаралар Товузского района с безымянных высот в Берсдком районе Армении»,- говорится в сообщении.

«С целью недопущения расширения масштабов провокации подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные в этом направлении предприняли неотложные меры»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, НАПРЯЖЕННОСТЬ, ЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]