ВС Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия азербайджанский населенный пункт – Минобороны

Армянские вооруженные силы обстреляли из крупнокалиберного оружия днем в четверг село Гаралар приграничного с Арменией Товузского района, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Армянские вооруженные силы обстреляли из крупнокалиберного оружия 2 ноября в 12:30 село Гаралар Товузского района с безымянных высот в Берсдком районе Армении»,- говорится в сообщении.

«С целью недопущения расширения масштабов провокации подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные в этом направлении предприняли неотложные меры»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде