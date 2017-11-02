ВС Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия азербайджанский населенный пункт – Минобороны

Армянские вооруженные силы обстреляли из крупнокалиберного оружия днем в четверг село Гаралар приграничного с Арменией Товузского района, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«Армянские вооруженные силы обстреляли из крупнокалиберного оружия 2 ноября в 12:30 село Гаралар Товузского района с безымянных высот в Берсдком районе Армении»,- говорится в сообщении.
«С целью недопущения расширения масштабов провокации подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные в этом направлении предприняли неотложные меры»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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