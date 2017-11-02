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Внешняя политика 02.11.2017 17:25

Алиев поздравил Абэ с переизбранием на пост премьер-министра Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Синдзо Абэ с переизбранием на пост премьер-министра Японии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Поздравляю вас с переизбранием на пост премьер-министра»,- говорится в поздравлении И.Алиева.

В своем послании И.Алиев выразил удовлетворение уровнем взаимоотношений между Азербайджаном и Японией. «Верю, что мы и впредь будем вносить вклад в укрепление дружеских отношений между нашими странами и народами»,- отмечается послании.

И.Алиев пожелал С.Абэ успехов в деятельности.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, АБЭ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]