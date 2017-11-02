Алиев поздравил Абэ с переизбранием на пост премьер-министра Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Синдзо Абэ с переизбранием на пост премьер-министра Японии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Поздравляю вас с переизбранием на пост премьер-министра»,- говорится в поздравлении И.Алиева.

В своем послании И.Алиев выразил удовлетворение уровнем взаимоотношений между Азербайджаном и Японией. «Верю, что мы и впредь будем вносить вклад в укрепление дружеских отношений между нашими странами и народами»,- отмечается послании.

И.Алиев пожелал С.Абэ успехов в деятельности.

Ф.Исазаде