Новые антироссийские санкции США мало что изменят для России, экономика которой научилась работать в условиях давления - МИД РФ

Недавние действия Вашингтона в отношении Москвы не окажут влияния на экономику России, однако перекрывают выгодные перспективы для деловых кругов в США, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По сути, эти шаги мало что меняют для России, наша экономика научилась работать в сложившихся обстоятельствах, более того, из них извлекается польза, поскольку мощный импульс к развитию получили целые отрасли и идет диверсификация торговых связей, - все это открывает определенные возможности. К сожалению, американские власти наоборот, продолжают перекрывать своим деловым кругам перспективы выгодных сделок и долгосрочных контрактов", - заявила она журналистам на брифинге.
По словам М.Захаровой, США, которые "ранее подавали себя эталоном рыночной экономики, все больше скатываются к директивным методам управления" из политических соображений жертвуя интересами бизнеса.
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