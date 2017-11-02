Новые антироссийские санкции США мало что изменят для России, экономика которой научилась работать в условиях давления - МИД РФ

Недавние действия Вашингтона в отношении Москвы не окажут влияния на экономику России, однако перекрывают выгодные перспективы для деловых кругов в США, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По сути, эти шаги мало что меняют для России, наша экономика научилась работать в сложившихся обстоятельствах, более того, из них извлекается польза, поскольку мощный импульс к развитию получили целые отрасли и идет диверсификация торговых связей, - все это открывает определенные возможности. К сожалению, американские власти наоборот, продолжают перекрывать своим деловым кругам перспективы выгодных сделок и долгосрочных контрактов", - заявила она журналистам на брифинге.

По словам М.Захаровой, США, которые "ранее подавали себя эталоном рыночной экономики, все больше скатываются к директивным методам управления" из политических соображений жертвуя интересами бизнеса.