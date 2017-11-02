В МИД РФ обвиняют Twitter в зависимости от силового истеблишмента США

Решение Twitter о запрете размещения телеканалом Russia Today (RT) рекламы в сети, показывает абсолютную зависимость компании от силового истеблишмента США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На наш взгляд, в случае с данным запретом Twitter демонстрирует свою коммерческую несостоятельность и абсолютную зависимость от воли силового истеблишмента США, который напрямую контролирует процесс принятия решений в данной компании, как мы это себе теперь представляем", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.
Ранее в четверг компания Twitter сообщила в своем блоге, что запретила RT и Sputnik размещать рекламу в своих аккаунтах, решение вступает в силу немедленно.
Twitter указывает, что оно основано на исследовании компании по американским выборам 2016 года и на заключении разведывательных служб США о попытках RT и Sputnik повлиять на исход голосования.
"Нам было нелегко принять это решение, и мы идем на этот шаг сейчас в рамках приверженности предоставления честных услуг пользователям Twitter", - говорится в сообщении социальной сети. В нем отмечается, что RT и Sputnik при этом могут остаться пользователями платформы.
Также Twitter пообещал пожертвовать $1,9 млн, которые компания заработала на рекламе RT с 2011 года, на поддержку независимых исследований по использованию Twitter в ходе выборов.
В настоящее время в США проходит несколько расследований, которые должны установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году. В частности, этот вопрос изучает назначенный Минюстом спецпрокурор Роберт Мюллер.
Facebook и Twitter ранее дали согласие на участие в запланированных на 1 ноября слушаниях комитета по разведке сената Конгресса США в связи с приписанными России попытками вмешательства в выборы.
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