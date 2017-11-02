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Дальнее зарубежье 02.11.2017 20:31

Москва призывает США предпринять реальные шаги по безотлагательной отмене блокады Кубы - МИД РФ

В России после принятия Генассамблеей ООН резолюции о необходимости американской блокады Кубы призвали США предпринять безотлагательные шаги по выполнению этого требования.

"Подтверждая нашу приверженность необходимости строгого соблюдения основополагающих принципов Устава ООН, включая недопустимость любых дискриминационных мер и вмешательства во внутренние дела государств, в очередной раз призываем США, наконец, услышать практически единодушный голос мирового сообщества, да и собственное общественное мнение, и предпринять реальные шаги по безотлагательной отмене блокады Кубы", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, размещенном в четверг на сайте ведомства.

Там также отмечено, что американское эмбарго в отношении Кубы рассматривается как "абсолютно нелегитимная, несправедливая, контрпродуктивная практика, ущемляющая законные интересы и права кубинских граждан, подрывающая основы глобальной и региональной стабильности и не отвечающая целям поступательного развития международного сотрудничества".

"Заявленная позиция США, пересмотревших свое прошлогоднее решение по данному вопросу, справедливо расцененное в мире как позитивный сигнал в русле продвижения процесса нормализации кубино-американских отношений, не может не вызывать разочарования. Фактически, это очередная демонстрация линии американской администрации на отказ от цивилизованного диалога с Гаваной на равноправной, взаимоуважительной основе, возврат к конфронтации и нагнетанию напряженности времен "холодной войны", - сказано в сообщении российского ведомства.

"Наша принципиальная позиция в отношении резолюции осталась неизменной. Как и прежде мы проголосовали "за", подтверждая свою безоговорочную поддержку дружественному кубинскому народу, стойко и мужественно отстаивающему право на следование собственному пути развития вопреки многолетнему непрекращающемуся политическому и экономическому давлению со стороны США", - подчеркнули в департаменте.

1 ноября Генеассамблея ООН в 26-й раз приняла резолюцию "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы". Ее поддержало подавляющее большинство членов международного сообщества - 191 государство, при 2 голосах - США и Израиля - "против".

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Тэги: РОССИЯ, КУБА, БЛОКАДА


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