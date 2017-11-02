Иракские власти рассчитывают остановить неконтролируемый экспорт нефти из Курдистана

Власти Ирака намерены остановить независимый экспорт нефти с территории Иракского Курдистана, передав полномочия по продаже сырой нефти из региона иракской государственной компании SOMO, сообщает ливанское издание "Дэйли стар" со ссылкой на главу SOMO Алаа аль-Ясири.

Багдад ведет переговоры с Турцией о продаже курдской нефти, идущей по нефтепроводу в турецкий город Джейхан, сказал журналистам глава компании. Обговариваемый объем поставок - 560 тыс. баррелей в сутки.

Поставки нефти из Иракского Курдистана по нефтепроводу в октябре сократились с 600 тыс. до 490 тыс. баррелей в сутки после того, как иракские власти ввели войска в курдский город Киркук и взяли под контроль нефтяную инфраструктуру.

В конце сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны.