Азербайджан и Турция создают совместную комиссию по культуре и туризму

Баку и Анкара обсуждают вопрос создания совместной азербайджано-еурецкой комиссии по культуре и туризму, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Азербайджана.

«На встрече министров культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева и Турции Нумана Куртулмуша в рамках III Саммита национального туризма были обсуждены перспективы сотрудничества в туристической сфере, в частности, создания совместной азербайджано-турецкой комиссии (САТК) по туризму и культуре», - говорится в сообщении.

Министры обменялись мнениями по перспективам сотрудничества в туристической и культурной сферах, реализации совместных проектов.

«В том числе, стороны коснулись вопроса расширения межведомственной Рабочей группы до формата специализированной ассоциации по туристической промышленности и культуре, налаживания сотрудничества в сфере создания туристических и рекреационных зон, организации обмена туристами посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс», - отмечает пресс-служба ведомства.

Р.Бабаев