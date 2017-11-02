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Туризм 02.11.2017 17:42

Азербайджан и Турция создают совместную комиссию по культуре и туризму

Баку и Анкара обсуждают вопрос создания совместной азербайджано-еурецкой комиссии по культуре и туризму, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Азербайджана.

«На встрече министров культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева и Турции Нумана Куртулмуша в рамках III Саммита национального туризма были обсуждены перспективы сотрудничества в туристической сфере, в частности, создания совместной азербайджано-турецкой комиссии (САТК) по туризму и культуре», - говорится в сообщении.

Министры обменялись мнениями по перспективам сотрудничества в туристической и культурной сферах, реализации совместных проектов.

«В том числе, стороны коснулись вопроса расширения межведомственной Рабочей группы до формата специализированной ассоциации по туристической промышленности и культуре, налаживания сотрудничества в сфере создания туристических и рекреационных зон, организации обмена туристами посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс», - отмечает пресс-служба ведомства.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]