Алиев утвердил документы между Азербайджаном и Польшей

Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Польши по сотрудничеству в сфере энергетики, сообщает сайт главы государства.

В тот же день, глава государства утвердил Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры, подписанный Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министром инфраструктуры и строительства и министром морской экономики и внутренней навигации Польши.

Кроме того, И.Алиев утверждил Меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Польские государственные железные дороги» о стратегическом сотрудничестве в сфере железнодорожных перевозок,

Соответствующие указы И.Алиев подписал в четверг.

Ф.Исазаде