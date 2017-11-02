Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9821 RUR   0.0292 GBR   2.2583 TRY   0.4472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.15 Brent   60.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 11° 17° 4 Ноя 11° 18° 5 Ноя 12° 18°

ТЭК 02.11.2017 17:55

Алиев утвердил документы между Азербайджаном и Польшей

Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Польши по сотрудничеству в сфере энергетики, сообщает сайт главы государства.

В тот же день, глава государства утвердил Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры, подписанный Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министром инфраструктуры и строительства и министром морской экономики и внутренней навигации Польши.

Кроме того, И.Алиев утверждил Меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Польские государственные железные дороги» о стратегическом сотрудничестве в сфере железнодорожных перевозок,

Соответствующие указы И.Алиев подписал в четверг.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, МЕМОРАНДУМ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и Польши обсудили вопросы экономического сотрудничества Глава МИД Польши нанесет 18 октября визит в Азербайджан В Варшаве воздвигнут монумент азербайджанским военным периода АДР – Минобороны Азербайджана Главы оборонных ведомств Азербайджана и Польши обсудили сотрудничество в ВТС Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в Варшаву Глава МИД Азербайджана отмечает наличие возможностей по развитию двустороннего сотрудничества с Польшей

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]