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Дальнее зарубежье 02.11.2017 17:57

Трамп отказался от идеи направить Саипова в Гуантанамо и требует его казнить

Президент США Дональд Трамп отказывается от идеи отправить устроившего теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипова в центр задержаний в Гуантанамо.

"Я хотел бы отправить нью-йоркского террориста в Гуантанамо, но, как показывает статистика, этот процесс занимает намного больше времени, чем провести его дело через федеральную систему", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

В другой своей публикации Д.Трамп призвал к казни С.Саипова.

"Нужно действовать быстро. Смертная казнь!" - написал Д.Трамп.

Ранее на этой неделе С.Саипов совершил умышленный наезд на велосипедистов в Нью-Йорке. Он был ранен и задержан полицией. Власти квалифицировали его действия как теракт.

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Тэги: ТРАМП, САИПОВ, ТРЕБОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]