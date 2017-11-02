Трамп отказался от идеи направить Саипова в Гуантанамо и требует его казнить

Президент США Дональд Трамп отказывается от идеи отправить устроившего теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипова в центр задержаний в Гуантанамо.

"Я хотел бы отправить нью-йоркского террориста в Гуантанамо, но, как показывает статистика, этот процесс занимает намного больше времени, чем провести его дело через федеральную систему", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

В другой своей публикации Д.Трамп призвал к казни С.Саипова.

"Нужно действовать быстро. Смертная казнь!" - написал Д.Трамп.

Ранее на этой неделе С.Саипов совершил умышленный наезд на велосипедистов в Нью-Йорке. Он был ранен и задержан полицией. Власти квалифицировали его действия как теракт.