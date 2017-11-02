Президент Азербайджана утвердил соглашение в сфере безопасности в строительстве с Латвией

Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве между МЧС Азербайджана и Минэкономики Латвии в сфере госконтроля над безопасностью в строительстве, сообщает сайт главы государства.

Соответствующий указ И.Алиев подписал в четверг.

Ф.Исазаде