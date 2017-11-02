Глава Минобороны Азербайджана принял личного представителя председателя ОБСЕ

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, итогах проведенных мониторингов и урегулированию конфликта»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде