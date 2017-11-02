Президент Азербайджана утвердил ряд межправсоглашений с Латвией и Лаосом

Президент Ильхам Алиев утвердил межправительственные соглашения по сотрудничеству с Латвией в сферах транспорта и образования, сообщает сайт главы государства.

Соответствующие указы И.Алиев подписал в четверг.

Кроме того, глава государства утвердил в четверг Меморандум о взаимопонимании по консультациям и сотрудничеству между МИД Азербайджана и Лаоса.

Н.Аббасова