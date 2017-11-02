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Внешняя политика 02.11.2017 19:14

Президент Азербайджана утвердил ряд межправсоглашений с Латвией и Лаосом

Президент Ильхам Алиев утвердил межправительственные соглашения по сотрудничеству с Латвией в сферах транспорта и образования, сообщает сайт главы государства.

Соответствующие указы И.Алиев подписал в четверг.

Кроме того, глава государства утвердил в четверг Меморандум о взаимопонимании по консультациям и сотрудничеству между МИД Азербайджана и Лаоса.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]