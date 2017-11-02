Президент Азербайджана утвердил контракт на продление разработки блока АЧГ до 2050г

Президент Ильхам Алиев утвердил контракт на продление разработки месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли (АЧГ) до 2050 года, сообщает сайт главы государства.
Соответствующий указ И.Алиев подписал в четверг.
Как сообщалось, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник одобрил контракт на продление разработки блока АЧГ до 2050 года. Подписание данного соглашения состоялось 14 сентября 2017 года в Баку.
Согласно контракту, доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Соглашение будет действовать с момента вступления в юридическую силу и до 31 декабря 2049 года.
Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $40 млрд на 2017-2049гг. Бонусные платежи в рамках проекта составят $3,6 млрд, которые будут выплачиваться в течение 8 лет равными частями по $450 млн в год.
Нигяр Аббасова
Президент Азербайджана утвердил ряд межправсоглашений с Латвией и Лаосом
Глава Минобороны Азербайджана принял личного представителя председателя ОБСЕ
Президент Азербайджана утвердил соглашение в сфере безопасности в строительстве с Латвией
Президент Алиев аннулировал статус самоуправления UNEC
Азербайджан и Турция создают совместную комиссию по культуре и туризму
Власти Индонезии начали сажать в тюрьму за уклонение от уплаты налогов
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Москва призывает США предпринять реальные шаги по безотлагательной отмене блокады Кубы - МИД РФ
Власти ФРГ пока не могут найти около 30 тыс. беженцев, которым было отказано в предоставлении убежища - МВД
Восемь бывших представителей правительства Каталонии помещены под стражу до суда
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
В РИКЦ в Баку прошел вечер, посвящённый Льву Гумилеву
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»