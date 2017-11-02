Президент Азербайджана утвердил контракт на продление разработки блока АЧГ до 2050г

Президент Ильхам Алиев утвердил контракт на продление разработки месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли (АЧГ) до 2050 года, сообщает сайт главы государства.

Соответствующий указ И.Алиев подписал в четверг.

Как сообщалось, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник одобрил контракт на продление разработки блока АЧГ до 2050 года. Подписание данного соглашения состоялось 14 сентября 2017 года в Баку.

Согласно контракту, доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Соглашение будет действовать с момента вступления в юридическую силу и до 31 декабря 2049 года.

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $40 млрд на 2017-2049гг. Бонусные платежи в рамках проекта составят $3,6 млрд, которые будут выплачиваться в течение 8 лет равными частями по $450 млн в год.

Нигяр Аббасова