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ТЭК 02.11.2017 19:30

Президент Азербайджана утвердил контракт на продление разработки блока АЧГ до 2050г

Президент Ильхам Алиев утвердил контракт на продление разработки месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли (АЧГ) до 2050 года, сообщает сайт главы государства.

Соответствующий указ И.Алиев подписал в четверг.

Как сообщалось, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник одобрил контракт на продление разработки блока АЧГ до 2050 года. Подписание данного соглашения состоялось 14 сентября 2017 года в Баку.

Согласно контракту, доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Соглашение будет действовать с момента вступления в юридическую силу и до 31 декабря 2049 года.

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $40 млрд на 2017-2049гг. Бонусные платежи в рамках проекта составят $3,6 млрд, которые будут выплачиваться в течение 8 лет равными частями по $450 млн в год.

Нигяр Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОНТРАКТ, УТВЕРЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]