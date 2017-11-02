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Бизнес и законодательство 02.11.2017 19:52

Президент Азербайджана освободил от уплаты от НДС импорт ряда минеральной продукции и сырья

Президент Ильхам Алиев утвердил список товаров и сырья, освобождаемых от уплаты НДС при импорте в Азербайджан, сообщает сайт главы государства.

Соответствующий указы И.Алиев подписал в четверг.

Согласно документу, от уплаты НДС освобожден импорт в страну обожженного пирита; алюминиевых руд и концентратов; оксида алюминия, отличного от искусственного корунда; продуктов прямого восстановления железной руды и других продуктов, полученных в результате данного процесса; отходов и лома черных металлов и металлических слитков для повторной плавки – измельченных (нарезанных) и других; электродов для электролизных установок и прочих электродов, используемых в печах.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]