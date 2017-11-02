Президент Азербайджана освободил от уплаты от НДС импорт ряда минеральной продукции и сырья

Президент Ильхам Алиев утвердил список товаров и сырья, освобождаемых от уплаты НДС при импорте в Азербайджан, сообщает сайт главы государства.
Соответствующий указы И.Алиев подписал в четверг.
Согласно документу, от уплаты НДС освобожден импорт в страну обожженного пирита; алюминиевых руд и концентратов; оксида алюминия, отличного от искусственного корунда; продуктов прямого восстановления железной руды и других продуктов, полученных в результате данного процесса; отходов и лома черных металлов и металлических слитков для повторной плавки – измельченных (нарезанных) и других; электродов для электролизных установок и прочих электродов, используемых в печах.
Н.Аббасова
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