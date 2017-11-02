Туркменистан готов в случае достижения договоренностей поставлять газ в страны СНГ и Восточной Европы по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр", заявил в четверг временно исполняющий обязанности госминистра, председателя ГК "Туркменгаз" Мырат Арчаев.

"Имеется действующая система магистральных газопроводов в северном направлении, по которой Туркменистан исторически экспортировал природный газ в Россию и другие страны СНГ. В случае достижения взаимоприемлемых договоренностей с покупателями и странами транзитёрами, данный газопровод "Средняя Азия-Центр" (САЦ) потенциально может быть задействован для осуществления поставок природного газа из Туркменистана в страны СНГ и Восточной Европы", - сказал врио главы ГК "Туркменгаз" на XXII международной конференции "Нефть и Газ Туркменистана-2017", открывшейся в Ашхабаде.

По его словам, "еще по двум существующим газопроводам в южном направлении природный газ может поставляться для потребителей северных районов Ирана".

"Туркменистан, обладая огромными запасами природного газа, заинтересован в диверсификации транспортной инфраструктуры, способной обеспечить надежные и долгосрочные поставки потребителям более чистых энергоресурсов, за счет создания разветвленной сети многовариантной трубопроводной системы", - заявил М.Арчаев.

Он добавил, что это "будет способствовать созданию устойчивой архитектуры глобальной энергетической безопасности, построенной на принципах справедливости, соблюдения баланса интересов, как стран-производителей, так и транзитёров и потребителей".

Принимая во внимание, что доказанные запасы природного газа Туркменистана составляют около 10% от мировых запасов газа, а текущий уровень добычи газа в Туркменистане составляет всего лишь 2% от мирового уровня добычи газа, Ашхабад стремится активизировать работу по строительству новых экспортных газопроводов в Европу и Азию, отметил врио "Туркменгаза".

По его словам, наиболее активным проектом, реализуемым в настоящее время, является строительство газопровода "Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия" (ТАПИ).

Он также напомнил, что "на протяжении многих лет Туркменистан, Турция и страны ЕС работают над проектом строительства Транскаспийского газопровода, который должен обеспечить долгосрочные и надежные поставки природного газа на турецкий и европейские рынки, если конечно заинтересованные стороны достигнут соответствующих договоренностей".

В докладе М.Арчаев отметил, что общие запасы природного газа Туркменистана оцениваются в 50 трлн кубометров, по оценкам независимых экспертов, Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа.

Как сообщалось, с 2016 года российская корпорация "Газпром" (MOEX: GAZP) приостановила импорт туркменского газа по системе газопроводов САЦ, который осуществлял на протяжении многих лет.

Экспорт природного газа в Иран "Туркменгаз" был вынужден с 2017 года резко сократить из-за накопившейся крупной суммы задолженности по оплате ранее поставленных объемов. Туркменская сторона ранее называла сумму в $2 млрд.