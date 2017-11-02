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ТЭК 02.11.2017 20:03

Цены на нефть слабо изменяются, Brent торгуется на уровне $60,42 за баррель

Нефть Brent слабо дешевеет на торгах в четверг, WTI колеблется между ростом и снижением.

Трейдеры продолжают оценивать опубликованные накануне данные о запасах нефти в США и объемах ее добычи, а также сигналы от других нефтедобывающих стран.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 снизилась на $0,07 (0,12%) - до $60,42 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $54,31 за баррель.

Как сообщило накануне Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,44 млн баррелей, бензина - на 4,02 млн баррелей, дистиллятов - на 320 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение резервов нефти на 1,4 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

В то же время добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 46 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Данные Минэнерго рисуют благоприятную для нефтяного рынка картину запасов, "учитывая действительно существенное снижение запасов нефти и нефтепродуктов", отмечает аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.

Тем не менее, поддержка, которую оказали рынку данные о снижении запасов, была "нивелирована сигналами роста добычи в США", подчеркнул эксперт.

"Продолжение этого тренда может стать сигналом того, что цены на нефть должны опуститься после недавнего подъема, даже при том, что предстоящее в конце ноября заседание ОПЕК может улучшить настрой рынка", - цитирует Р.Фрейзера MarketWatch.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в четверг, что рассчитывает на консенсус участников ОПЕК на ноябрьском заседании с целью подтверждения и продления решений, направленных на сокращение мировых запасов нефти.

Тем временем, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что страны ОПЕК и не-ОПЕК обсуждают разные варианты дальнейшей судьбы сделки по сокращению нефтедобычи, в том числе плавный выход из нее путем постепенного наращивания производства нефти.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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