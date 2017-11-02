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СНГ 02.11.2017 20:40

Лукашенко планирует совершить визит в Узбекистан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует совершить визит в Узбекистан, сообщили в пресс-службе белорусского правительства по итогам встречи премьер-министра страны Андрея Кобякова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в четверг в Ташкенте.

"Руководитель правительства Беларуси и президент Узбекистана Ш.Мирзиеев сегодня на встрече в Ташкенте обсудили расширение белорусско-узбекского сотрудничества в различных сферах. Также внимание сторон было уделено ходу подготовки к визиту президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства Белоруссии.

Кроме того, на встрече шла речь об организации очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии.

Планируется, что заседание пройдет в Минске, дата будет дополнительно согласована. "На нем предполагается отработать вопросы, которые обозначили главы двух государств во время визита президента Беларуси в Узбекистан в 2016 году", - отметили в пресс-службе.

"Межправкомиссией будет утверждена дорожная карта торгово-экономического сотрудничества, подготовка которой уже на финальной стадии. Беларусь также предложила узбекской стороне подписать новый договор о торгово-экономическом сотрудничестве", - сообщили в правительстве Белоруссии.

Кроме того, А.Кобяков и Ш.Мирзиеев обсудили конкретные проекты в промышленной кооперации, привлечение инвестиций. Речь шла также о сотрудничестве в области производства медпрепаратов, в сфере высоких технологий, о поставках лифтов для жилищного комплекса Узбекистана, дорожно-строительной техники и стройматериалов.

В пресс-службе сообщили, что Узбекистаном принято решение об учреждении посольства страны в Минске, в ближайшее время ожидается назначение посла.

В четверг в Ташкенте проходит заседание Совета глав правительств СНГ.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, УЗБЕКИСТАН, ЛУКАШЕНКО, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]