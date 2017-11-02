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АПК 02.11.2017 20:50

ФАО повысила мировой прогноз сбора зерна до рекордных 2,613 млрд тонн

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в ноябре повысила мировой прогноз производства зерна в 2017 году до рекордных 2 млрд 613,3 млн тонн с 2 млрд 612 млн тонн по октябрьским оценкам, сообщается в пресс-релизе организации.

Прогноз переходящих запасов зерна снижен до 718,7 млн тонн с 720,5 млн тонн в октябре. Но все равно этот показатель также является рекордным, отмечается в сообщении.

По прогнозу ФАО, мировое производство пшеницы достигнет 752,8 млн тонн (750,1 млн тонн по октябрьской оценке). Ожидаемое производство фуражных зерновых снижено до 1 млрд 359,7 млн тонн с 1 млрд 361 млн тонн в октябре.

Прогноз производства риса увеличен на 0,1 млн тонн, до 500,8 млн тонн.

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Тэги: МИР, ФАО, ЗЕРНО, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]