ФАО повысила мировой прогноз сбора зерна до рекордных 2,613 млрд тонн

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в ноябре повысила мировой прогноз производства зерна в 2017 году до рекордных 2 млрд 613,3 млн тонн с 2 млрд 612 млн тонн по октябрьским оценкам, сообщается в пресс-релизе организации.
Прогноз переходящих запасов зерна снижен до 718,7 млн тонн с 720,5 млн тонн в октябре. Но все равно этот показатель также является рекордным, отмечается в сообщении.
По прогнозу ФАО, мировое производство пшеницы достигнет 752,8 млн тонн (750,1 млн тонн по октябрьской оценке). Ожидаемое производство фуражных зерновых снижено до 1 млрд 359,7 млн тонн с 1 млрд 361 млн тонн в октябре.
Прогноз производства риса увеличен на 0,1 млн тонн, до 500,8 млн тонн.
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