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Регион 02.11.2017 21:15

Германская AE Solar планирует наладить производство солнечных батарей в Грузии

Германская AE Solar намерена начать производство солнечных батарей в Кутаиси (Грузия) на территории свободной индустриальной зоны (СИЗ), которой управляет китайская промышленно-торговая группа Hualing Group, сообщил генеральный директор СИЗ Сосо Нибладзе журналистам.

"Переговоры о производстве солнечных батарей между AE Solar и Hualing Group уже завершились. На территории СИЗ выделено специальное помещение в 10 тыс. кв. м, которое после осуществления технических работ будет передано немецкой компании в эксплуатацию", - сказал С.Нибладзе.

При этом он отметил, что в СИЗ уже зарегистрирована AE Solar Georgia, которая начала вкладывать инвестиции в реализацию проекта.

"На первом этапе в производство будет инвестировано порядка $3 млн, часть из которых немецкая компания уже вложила. Ведутся переговоры о привлечении дополнительных средств для осуществления проекта с несколькими финансовыми институтами как в Грузии, так и в других странах", - сказал С.Нибладзе.

"Весь сборный материал, включая полуавтоматическую массивную установку для производства батарей, будет доставлен из Германии", - добавил он.

С.Нибладзе также отметил, что AE Solar планирует поэтапно расширять производство и реализовывать солнечные батареи как в Грузии, так и поставлять их внешний рынок, в частности в страны Ближнего Востока и Центральной Азии, а также в США и Китай.

AE Solar специализируется на производстве солнечных модулей и их компонентов.

Как сообщалось, китайская Hualing Group с мая 2015 года управляет в Кутаиси свободной индустриальной зоной, под которую сроком на 30 лет ей была отведена территория на месте бывшего автозавода площадью 359,25 тыс. кв. м. В соответствие с обязательствами, взятыми перед правительством Грузии, компания уже создала необходимую инфраструктуру на территории СИЗ, где в настоящее время работают предприятия по производству мебели, бумаги, строительных материалов и металлоконструкций. К 2019 году в СИЗ планируется запустить завод по производству ферросплавов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СИЗ, КОМПАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]