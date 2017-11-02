Подписание Конвенции о статусе Каспия возможно в начале будущего года - Адбулатипов

Конвенция о правовом статусе Каспия может быть подписана в начале 2018 года в Астане, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов.
"Сейчас надо провести тщательный аудит всех проектов - гуманитарных и экономических, которые могут быть в этом регионе от Российской Федерации", - сказал Р.Абдулатипов журналистам в четверг.
Он сообщил, что уже встречался с представителями Астраханской области, которая проводит в этой сфере большую работу, и заметил, что есть хорошие проекты. "Тем более, если будет подписана долгожданная Конвенция о правовом статусе Каспия, то это активизирует и гуманитарное, и экономическое сотрудничество в этом регионе", - сказал спецпредставитель президента.
Он заметил, что это регион с большими ресурсами, однако Россия уступает, в том числе США, в количестве работающих на Каспии компаний. "Где-то около 70% компаний, которые работают на Каспии, - это компании третьих стран, а это очень опасная тенденция, они могут вносить сюда очень много противоречий", - подчеркнул Р.Абдулатипов.
Он предположил, что Конвенция может быть подписана в начале 2018 года. "Я думаю, что это возможно на саммите, который будет в Астане в следующем году, в начале следующего года", - сказал спецпредставитель президента, заметив, что более 20 лет разговор ведется о правовом статусе Каспия, однако базовая Конвенция так и не подписана.
Накануне в Тегеране президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что в ближайшее время будет закончено согласование всех параметров договоренностей по статусу Каспия.
В свою очередь замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил на этой неделе, что встреча глав МИД прикаспийских государств, посвященная доработке конвенции о правовом статусе Каспия, может состояться в декабре в Москве, и она будет предшествовать Каспийскому саммиту, который должен завершить эту работу.
В интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) Г.Карасин не исключил, что "решающий саммит" по каспийской проблематике может быть организован ближе к весне скорей всего в Астане.
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