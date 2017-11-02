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Дальнее зарубежье 02.11.2017 21:50

Власти Техаса оценили ущерб от ураган "Харви" в $180 млрд, просят еще $61 млрд из федерального бюджета

Оценка ущерба, нанесенного штату Техас в результате урагана "Харви", повышена со $150 до $180 млрд, говорится в специальном отчете, составленном Комиссией по восстановлению Техаса.

Отчет губернатор штата Грэг Эббот представил в Конгрессе США, пишет The Texas Tribune. В ходе доклада он заявил, что Техасу требуется дополнительно $61 млрд из федеральных средств для того, чтобы устранить последствия разрушительного стихийного бедствия и восстановить экономику региона.

Отмечается, что большая часть средств будет направлена на восстановление Хьюстона, крупнейшего города штата и четвертого по величине в США.

Как следует из оценки комиссии, "Харви" причинил даже больший ущерб, чем ураган "Катрина", опустошивший Новый Орлеан в 2005 году. Согласно официальным оценкам Вашингтона, "Катрина" обошлась экономике США в $125 млрд.

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Тэги: США, УРАГАН, УЩЕРБ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]