Оценка ущерба, нанесенного штату Техас в результате урагана "Харви", повышена со $150 до $180 млрд, говорится в специальном отчете, составленном Комиссией по восстановлению Техаса.
Отчет губернатор штата Грэг Эббот представил в Конгрессе США, пишет The Texas Tribune. В ходе доклада он заявил, что Техасу требуется дополнительно $61 млрд из федеральных средств для того, чтобы устранить последствия разрушительного стихийного бедствия и восстановить экономику региона.
Отмечается, что большая часть средств будет направлена на восстановление Хьюстона, крупнейшего города штата и четвертого по величине в США.
Как следует из оценки комиссии, "Харви" причинил даже больший ущерб, чем ураган "Катрина", опустошивший Новый Орлеан в 2005 году. Согласно официальным оценкам Вашингтона, "Катрина" обошлась экономике США в $125 млрд.
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