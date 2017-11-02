Оценка ущерба, нанесенного штату Техас в результате урагана "Харви", повышена со $150 до $180 млрд, говорится в специальном отчете, составленном Комиссией по восстановлению Техаса.

Отчет губернатор штата Грэг Эббот представил в Конгрессе США, пишет The Texas Tribune. В ходе доклада он заявил, что Техасу требуется дополнительно $61 млрд из федеральных средств для того, чтобы устранить последствия разрушительного стихийного бедствия и восстановить экономику региона.

Отмечается, что большая часть средств будет направлена на восстановление Хьюстона, крупнейшего города штата и четвертого по величине в США.

Как следует из оценки комиссии, "Харви" причинил даже больший ущерб, чем ураган "Катрина", опустошивший Новый Орлеан в 2005 году. Согласно официальным оценкам Вашингтона, "Катрина" обошлась экономике США в $125 млрд.