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Дальнее зарубежье 02.11.2017 20:30

Власти ФРГ пока не могут найти около 30 тыс. беженцев, которым было отказано в предоставлении убежища - МВД

Около 30 тыс. беженцев, которым было отказано в получении убежища в Германии и которые должны были немедленно покинуть страну, пропали из поля зрения властей, сообщает в четверг немецкая ежедневная газета "Бильд" со ссылкой на представителя МВД ФРГ.

"Нельзя исключать, что те, кто в отдельных случаях был зарегистрирован в Центральном реестре по учёту иностранцев в качестве лиц, обязанных покинуть страну, уехали, не проинформировав об этом компетентные органы", - сказал он в интервью изданию.

В МВД уточнили, что на момент декабря 2016 года 54 тыс. беженцев должны были покинуть страну, однако к настоящему времени из ФРГ выехали лишь 23 тыс. человек. В связи с этим в МВД предположили, что часть беженцев могла скрыться от органов власти.

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Тэги: ФРГ, МВД, БЕЖЕНЦЫ, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]