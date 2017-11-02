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Дальнее зарубежье 02.11.2017 20:28

Восемь бывших представителей правительства Каталонии помещены под стражу до суда

Судья Национальной судебной коллегии Испании Кармен Ламела в четверг огласила постановление, в соответствии с которым бывший зампред женералитата (исполнительной власти) Каталонии Ориол Жункерас и семеро бывших советников правительства должны быть помещены под стражу, информирует интернет-портал испанской газеты "Паис".

По данным издания, в их отношении выдвинуты обвинения в бунте и растрате средств.

Обоснованием для помещения бывших представителей руководства Каталонии под стражу названа возможность их побега и сокрытия от испанского правосудия.

Еще один бывший советник каталонского правительства Санти Вила выпущен под залог в 50 тыс. евро.

Отстраненный от власти председатель женералитата Каталонии Карлес Пучдемон и еще четверо бывших советников продолжают оставаться в Бельгии.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ЭКС/СОВЕТНИКИ, ПРЕСЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]