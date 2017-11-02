Восемь бывших представителей правительства Каталонии помещены под стражу до суда

Судья Национальной судебной коллегии Испании Кармен Ламела в четверг огласила постановление, в соответствии с которым бывший зампред женералитата (исполнительной власти) Каталонии Ориол Жункерас и семеро бывших советников правительства должны быть помещены под стражу, информирует интернет-портал испанской газеты "Паис".

По данным издания, в их отношении выдвинуты обвинения в бунте и растрате средств.

Обоснованием для помещения бывших представителей руководства Каталонии под стражу названа возможность их побега и сокрытия от испанского правосудия.

Еще один бывший советник каталонского правительства Санти Вила выпущен под залог в 50 тыс. евро.

Отстраненный от власти председатель женералитата Каталонии Карлес Пучдемон и еще четверо бывших советников продолжают оставаться в Бельгии.