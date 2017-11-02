Восемь бывших представителей правительства Каталонии помещены под стражу до суда

Судья Национальной судебной коллегии Испании Кармен Ламела в четверг огласила постановление, в соответствии с которым бывший зампред женералитата (исполнительной власти) Каталонии Ориол Жункерас и семеро бывших советников правительства должны быть помещены под стражу, информирует интернет-портал испанской газеты "Паис".
По данным издания, в их отношении выдвинуты обвинения в бунте и растрате средств.
Обоснованием для помещения бывших представителей руководства Каталонии под стражу названа возможность их побега и сокрытия от испанского правосудия.
Еще один бывший советник каталонского правительства Санти Вила выпущен под залог в 50 тыс. евро.
Отстраненный от власти председатель женералитата Каталонии Карлес Пучдемон и еще четверо бывших советников продолжают оставаться в Бельгии.
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