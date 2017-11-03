Azerkosmos отбирает аудитора финотчетности за 2017 год

ОАО «Azerkosmos» отбирает аудитора финансовой отчетности общества за 2017 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Azerkosmos.

Отбор проводится методом опроса котировок.

Предложения от заинтересованных компаний будут приниматься до 13 ноября. Процедура вскрытия предложений состоится 14 ноября.

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

А.Азизов