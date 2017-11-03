Путин и Макрон обсудили по телефону проблемы ядерной программы Ирана и сирийское урегулирование - пресс-служба Кремля

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проинформировал об итогах своей поездки в Иран. В этом контексте лидеры высказались в пользу четкой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Подчеркнута недопустимость пересмотра этой важнейшей договоренности в одностороннем порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обмена мнениями по сирийской проблематике обсуждались, в частности, итоги седьмой Международной встречи по Сирии, проведенной в Астане 30-31 октября. Обе стороны отметили важность совместных усилий в контексте процесса политического урегулирования сирийского кризиса.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, затронуты различные аспекты двустороннего сотрудничества, включая деятельность форума гражданских сообществ "Трианонский диалог".

"Разговор носил деловой, конструктивный характер", - говорится в сообщении.