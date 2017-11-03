Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9821 RUR   0.0292 GBR   2.2583 TRY   0.4472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.15 Brent   60.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 17° Завтра 11° 18° 5 Ноя 11° 17° 6 Ноя 12° 17°

Дальнее зарубежье 03.11.2017 09:18

Путин и Макрон обсудили по телефону проблемы ядерной программы Ирана и сирийское урегулирование - пресс-служба Кремля

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проинформировал об итогах своей поездки в Иран. В этом контексте лидеры высказались в пользу четкой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Подчеркнута недопустимость пересмотра этой важнейшей договоренности в одностороннем порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обмена мнениями по сирийской проблематике обсуждались, в частности, итоги седьмой Международной встречи по Сирии, проведенной в Астане 30-31 октября. Обе стороны отметили важность совместных усилий в контексте процесса политического урегулирования сирийского кризиса.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, затронуты различные аспекты двустороннего сотрудничества, включая деятельность форума гражданских сообществ "Трианонский диалог".

"Разговор носил деловой, конструктивный характер", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Макрон посетит Россию, в том числе для участия в Петербургском экономическом форуме - Лавров Около 90 пассажиров рейса авиакомпании "Россия" более суток ждут вылета из Парижа Лавров в четверг проведет переговоры с французским коллегой в Париже Каждый четвертый россиянин ждет улучшения отношений с Францией при новом президенте Макроне - опрос Президент Франции 29 мая примет Путина в Париже - Елисейский дворец "Нелюбовь" Звягинцева лидирует в рейтинге кинокритиков Каннского кинофестиваля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]