Литовская Qarsu Pasaulis изготовит 1 млн бланков виз по заказу Минфина Азербайджана

Министерство финансов Азербайджана определилось с подрядчиком для изготовления бланков виз, которые выдают посольства, консульства и другие дипломатические представительства страны за рубежом, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.

"Победителем тендера на изготовление бланков виз, которые выдают посольства, консульства и другие дипломатические представительства страны за рубежом, объявлена компания Qarsu Pasaulis. С ней заключен контракт на выполнение данных работ", - отметили в Минфине.

По условиям контракта, литовская компания изготовит 1 млн бланков виз.

А.Азизов