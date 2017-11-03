Литовская Qarsu Pasaulis изготовит 1 млн бланков виз по заказу Минфина Азербайджана

Министерство финансов Азербайджана определилось с подрядчиком для изготовления бланков виз, которые выдают посольства, консульства и другие дипломатические представительства страны за рубежом, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.
"Победителем тендера на изготовление бланков виз, которые выдают посольства, консульства и другие дипломатические представительства страны за рубежом, объявлена компания Qarsu Pasaulis. С ней заключен контракт на выполнение данных работ", - отметили в Минфине.
По условиям контракта, литовская компания изготовит 1 млн бланков виз.
А.Азизов
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