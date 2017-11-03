НФПП делает третью попытку отобрать аудитора финотчетности за 2017г

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) отбирает аудиторскую компанию для проведения аудита финансовой отчетности фонда за 2017 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" НФПП.
Предложения от аудиторских компаний будут приниматься до 10 ноября.
НФПП ранее в течение октября дважды объявлял опрос котировок с целью отобрать аудитора, однако число компаний, подавших предложения, каждый раз оказывалось менее трех.
Как сообщалось ранее, аудит финотчетности НФПП за 2016 год проводила аудиторская компания RSM Azerbaijan.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
А.Азизов
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