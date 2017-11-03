Медведев в Ташкенте проведет заседание Совета глав правительств СНГ

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в пятницу в Ташкенте проведет очередное заседание Совета глав правительств СНГ.

"Заседание будет вести Россия в рамках своего председательства в Содружестве в 2017 году. Российскую делегацию возглавит председатель правительства Дмитрий Медведев", - пояснил журналистам вице-премьер-глава аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

В повестку дня заседания включено 19 вопросов. Ожидается, что основная дискуссия развернется на встрече в узком составе, где главы правительств обменяются своим видением и оценками процессов на пространстве СНГ, добавил вице-премьер

По информации российской стороны, основное внимание будет уделено таким темам как функционирование зоны свободной торговли СНГ, включая создание зоны свободную торговлю услугами, противодействие международным картелям, усиление взаимодействия в рамках Содружества в борьбе с терроризмом, сказал С.Приходько.

Он сообщил, что по итогам встречи глава правительств "планируется принять заявление, осуждающее деятельность картелей во всех ее формах и проявлениях, где будет подтверждена необходимость формирования эффективных механизмов противодействия картелям на основе соответствующего международного документа, которым может стать Конвенция о борьбе с картелями".

Кроме того, предусматривается подписание соглашения об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров в странах СНГ, и одобрение концепции сотрудничества государств Содружества в таких областях как нефтегазовое машиностроение и мелиорация земель.

"В правоохранительной области предполагается подписать соглашение об обмене информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием", - сообщил С.Приходько.

По словам вице-премьера, в повестку дня включены также вопросы, связанные с использованием и выделением ассигнований на создание и развитие объединенной системы ПВО государств СНГ и финансированием в 2018 году медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн-участников локальных конфликтов и членов их семей.

В свою очередь источник в российской делегации отметил, что "особых прорывов от встречи ждать не стоит, это регулярное мероприятие, которое важно уже тем, что позволяет добиваться сопряжения экономических реформ и осуществлять информационный обмен о том, что происходит в странах Содружества".

"СНГ сегодня не самая интенсивная форма взаимодействия, тем не менее организация востребована в части поддержания нормальных торгово-экономических связей и создания соответствующей договорно-правовой базы. Важно, что сохраняется механизм для многостороннего разговора, где все могут высказываться о том, что у кого наболело", - сказал источник.

Он подчеркнул, что "шероховатости в подходах" есть между разными членами Содружества. "Тем более будет важна эта встреча, которая будет в основном посвящена экономической проблематике", - сказал представитель российской делегации.