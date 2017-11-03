США удастся разрешить ситуацию вокруг КНДР - Трамп

Президент США Дональд Трамп полагает, что у США получится разрешить ситуацию вокруг КНДР.

"Должен вам сказать, Северная Корея - это вопрос, который, я считаю, мы решим. А если мы не решим его, то приятно не будет никому", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.