Трамп считает позорным для США расследование о его связях с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал позорным для Соединенных Штатов проводимое расследование якобы имевших место его связях с Россией.

"Это позорно. И для нашей страны это очень плохо", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

При этом президент отметил, что "существовал нулевой сговор (с Россией - ИФ)", и добавил, что "наибольший сговор - публикация фейковых сообщений СМИ".

Он отметил, что в CNN, NBC "работают жуткие люди".