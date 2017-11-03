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Дальнее зарубежье 03.11.2017 09:26

Трамп считает позорным для США расследование о его связях с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал позорным для Соединенных Штатов проводимое расследование якобы имевших место его связях с Россией.

"Это позорно. И для нашей страны это очень плохо", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

При этом президент отметил, что "существовал нулевой сговор (с Россией - ИФ)", и добавил, что "наибольший сговор - публикация фейковых сообщений СМИ".

Он отметил, что в CNN, NBC "работают жуткие люди".

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, СВЯЗИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]