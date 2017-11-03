Манат вновь незначительно подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 ноября сохранил на уровне 1,7003 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 3 ноября ЦБА установил 1,9829 манат/1EUR (2 ноября - 1,9821 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 ноября сохранил 0,0292 манат/1RUB.

Н.Аббасова