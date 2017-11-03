Премьер Казахстана призвал правительство Киргизии подтвердить свои обязательства в ЕАЭС

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев призвал правительство Киргизии подтвердить свои обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан".
"Мы призываем правительство Кыргызстана подтвердить свои обязательства и обеспечить выполнение и имплементацию Киргизской Республикой своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Мы открыто говорим на эту тему и хотим быть услышанными нашими киргизскими коллегами", - сказал Б.Сагинтаев на заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ в Ташкенте.
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