Премьер Казахстана призвал правительство Киргизии подтвердить свои обязательства в ЕАЭС

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев призвал правительство Киргизии подтвердить свои обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан".

"Мы призываем правительство Кыргызстана подтвердить свои обязательства и обеспечить выполнение и имплементацию Киргизской Республикой своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Мы открыто говорим на эту тему и хотим быть услышанными нашими киргизскими коллегами", - сказал Б.Сагинтаев на заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ в Ташкенте.