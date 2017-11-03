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СНГ 03.11.2017 13:44

Премьер Казахстана призвал правительство Киргизии подтвердить свои обязательства в ЕАЭС

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев призвал правительство Киргизии подтвердить свои обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан".

"Мы призываем правительство Кыргызстана подтвердить свои обязательства и обеспечить выполнение и имплементацию Киргизской Республикой своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Мы открыто говорим на эту тему и хотим быть услышанными нашими киргизскими коллегами", - сказал Б.Сагинтаев на заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ в Ташкенте.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]